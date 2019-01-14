الباحة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" مبلغ 459.900 ألف ريال لشهر ربيع الأخر في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية .وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1533 يتيماً ويتيمة موزعين على 472 أسرة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد إحتياجاتهم الأساسية .// انتهى //09:30ت م0016