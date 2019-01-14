الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 7 قرارات انضباطية على خلفية الأحداث التي شهدتها مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وشملت القرارات إلزام لاعب نادي النصر عبدالعزيز الجبرين، غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، بعد تغيبه عن المقابلة الإعلامية التي أعقبت مباراة فريقه ضد الفيصلي، كما ألزمت اللجنة لاعب النصر نور الدين مرابط بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال وذلك لتغيبه عن المقابلة الإعلامية عقب مباراة فريقه مع الفيصلي رغم دعوته للحضور.وغرّمت لجنة الانضباط والأخلاق رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، مبلغ 20 ألف ريال بسبب نشر تغريده على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" تتضمن إساءة لنادي الهلال.وأصدرت اللجنة قراراً بإيقاف لاعب نادي الفتح محمد الفهيد، مباراة واحدة بسبب طرده أمام الوحدة، إثر حرمانه المنافس من فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 71 من المباراة.وألزمت اللجنة مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس، بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، بسبب عدم ارتدائه البطاقة التعريفية الخاصة برابطة الدوري السعودي للمحترفين طيلة مدة المواجهة ضد الرائد ، كما أصدرت اللجنة قراراً بإلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بسبب قيام جماهيره بإلقاء عدد 8 عبوات ماء على أرض الملعب في مباراة الفريق ضد الرائد.وأوقفت اللجنة لاعب نادي العروبة حامد الشريف 3 مباريات مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي، نظير اعتراضه بشكل غير لائق على حكم مباراة فريقه ضد النجوم في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.// انتهى //10:05ت م0018