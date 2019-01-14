مكة المكرمة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسالتقى معالي الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بمكتبه بالرئاسة، قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحي بن عبد الرحمن العقيل .وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة ومنسوبيها مسخرة بكل طاقاتها وإمكاناتها للتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية للحفاظ على الأمن في المسجد الحرام وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تسخير كافة الإمكانات وتذليل العقبات ليؤدي العمار والزائرون لنسكهم براحة ويسر واطمئنان .من جانبه أعرب العميد يحي بن عبد الرحمن العقيل عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام وللرئاسة العامة ومنسوبيها إزاء ما يقومون به من خدمة لقاصدي بيت الله الحرام وما تقوم به من تعاون بناء ومثمر وصولا للهدف المنشود والغاية السامية.// انتهى //10:12ت م0019