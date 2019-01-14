نجران 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، غداً ، حفل تخرج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بالكلية التقنية بنجران .وأعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار عن شكره وتقديره لتفضل سموه برعاية الحفل, وتخريج كوكبة جديدة من متدربي ومتدربات وحدات المؤسسة لسوق العمل, وحرصه الدائم على مشاركتهم فرحتهم، مقدماً شكره لمعالي الدكتور أحمد الفهيد على تشريفه الحفل.// انتهى //10:14ت م0020