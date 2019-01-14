الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسوقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم، مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.ووقّع المذكرة، من جانب المؤسسة معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن جانب هيئة الهلال الاحمر السعودي معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.وتشمل الاتفاقية قيام هيئة الهلال الأحمر بتحديد احتياجاتها والمناهج التدريبية والمعايير المعتمدة لديها لتأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإنشاء مقر المعهد حسب المواصفات التي تحتاجها الهيئة من الناحية التشغيلية والجغرافية، إضافة إلى قيام الطرفين ببنا الاستراتيجية والخطة التشغيلية للمعهد وفق احتياجات الهيئة وإمكانيات المؤسسة العامة.من جانبه، أشاد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشراكة القائمة ما بين الهيئة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكفاءات التي تخرجها المؤسسة كل عام بما يساهم في رفع مستوى جودة العمل في المجالات كافة وينعكس على النهضة التنموية في هذا الوطن.وبين الدكتور القاسم أن المعهد التي تعتزم الهيئة إنشاءه بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) بتاريخ 11 / 2 / 1434 هـ سيسهم - بإذن الله - في زيادة عدد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال عمل الهيئة الميداني وهو ما سينعكس بالإيجاب على توسع ونشر الخدمة الإسعافية في بعض المناطق التي تعاني فيها من قل المراكز الإسعافية أو الضغط على المراكز الإسعافية الموجودة فيها، كما أن إنشاء معهد متخصص يخضع للرقابة الحكومية ويتم تقييم مخرجاته من الكوادر البشرية والتخصصات بشكل دوري سيساهم في تقليل نسب البطالة وسيساهم في زيادة نسبة توظيف السعوديين في الهيئة وهو ما يساهم من تحقيق أهداف الهيئة في رؤية المملكة 2030م.من جهته أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة خاصة مع الانتشار الواسع في جميع أنحاء المملكة لكل من كليات ومعاهد المؤسسة وفروع الهيئة، الذي سيسهم في تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين الجهتين مستقبلاً, من أجل إعداد جيل منتج نافع لوطنه وقيادته.وأضاف الفهيد أن المؤسسة تواصل سعيها الحثيث من أجل تفعيل المزيد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل أبناء وبنات الوطن وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم, مستهدفةً الانتهاء من توقيع 35 شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بحلول عام 2020.// انتهى //10:17ت م0021