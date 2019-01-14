لندن 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصويت مجلس العموم البريطاني الحاسم غدا الثلاثاء على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي( البريكست) الذي قدمته رئيسة الحكومة تيريزا ماي، والتوقعات بنتيجة التصويت على مستقبل البلاد، وانعكاسه على بقاء رئيسة الوزراء وحكومتها.وأبرزت الصحف تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير تركيا اقتصادياً إذا هاجمت الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية، وحض ترامب الأكراد على عدم استفزاز أنقرة، وبأنه سوف يستمر باستهداف ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي.وتحدثت عن هجرة الأفغان من إيران وعودتهم إلى بلادهم بسبب العقوبات الأمريكية التي بدأ تأثيرها يظهر على للاقتصاد الإيراني الهش.// انتهى //10:22ت م0022