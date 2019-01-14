بنجالورو 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسارتفعت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة العام الجاري وهبوط الأسهم الآسيوية بعد بيانات صينية ضعيفة تشير لتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 % إلى 1291.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش.وصعد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1292.10 دولار للأوقية.// انتهى //10:41ت م0024