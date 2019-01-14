الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسكشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن نمو إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية الصادرة والواردة خلال عام 2018م بواقع 2,086,813 مليون حاوية مسافنة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة 1,931,874 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 8%.ويُشكل هذا النمو في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.يذكر أن عمليات المسافنة تُعتبر محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع من سفينة إلى سفينة أخرى، حيث تكون وجهتها الأخيرة في ميناء خارج المملكة، وتُعد من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها.// انتهى //10:43ت م0026