الرياض 8 جمادى الأولى 1440 الموافق 14 يناير 2019 واسوقّع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس عقدًا مع جامعة حفر الباطن لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.ونصّ العقد على تنفيذ المركز لمشروع الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي على المستوى المؤسسي للمقر الرئيس للجامعة حفر الباطن وعينة من فروعها.ووقع الاتفاقية من جانب المركز المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الجامعة معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي .وبعد التوقيع نوه المدير التنفيذي بهذه الخطوة التي أقدمت عليها جامعة حفر الباطن، مؤكدا حرص المركز على نشر ثقافة الجودة والتطوير مع كافة جهات التعليم العالي بالمملكة.//انتهى//10:46ت م0028