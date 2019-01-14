بغداد 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الدعوات التي وجهها خبراء ماليون واقتصاديون عراقيون للحكومة بضرورة مراقبة أبواب الصرف في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2019 ,من أجل الحد من ظاهرة الفساد والابتعاد عن سياسة ‏الاقتراض الخارجي.‏‏ واعتبرت الصحف قرار اللجنة المالية البرلمانية بايقاف الاقتراض الخارجي ‏ايجابيا, لانه يجنب العراق الفوائد المترتبة على تلك الديون والتي باتت ترهق ‏الاقتصاد العراقي.وتناولت قرار رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي الأول للمجلس "الذي انتهي في الثالث من الشهر الحالي", من أجل إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2019 .وعرجت على الخروقات الأمنية التي شهدتها عدة مدن عراقية بينها بغداد في الآونة الأخيرة ,مبرزة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها ومنع تكرارها في المستقبل.// انتهى //10:51ت م0029