حجة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسبادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم 12 طناً و 580 كيلو غرام من المساعدات العاجلة لنازحي بني الحداد في مديرية حرض بمحافظة حجة التي اشتملت على الخيام والبطانيات وخزانات المياه.واستفاد من المساعدات 690 نازحاً من الذين تعرضت مناطقهم للقصف العشوائي من الميليشيات الحوثية الانقلابية مما نتج عنه سقوط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح، واضطرار بعضهم إلى النزوح إلى مديرية حرض.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع المتنوعة التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء، التي بلغت 321 مشروعاً.// انتهى //11:49ت م0044