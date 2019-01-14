الجوف 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسم واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 950 سلة غذائية تزن 70 طنًا و 300 كيلو غرام على النازحين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5,700 فرد ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعاً.// انتهى //12:02ت م0046