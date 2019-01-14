عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 950 سلة غذائية بمديرية الغيل في محافظة الجوف
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
الجوف 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسم واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 950 سلة غذائية تزن 70 طنًا و 300 كيلو غرام على النازحين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5,700 فرد ضمن مشروع توزيع 102،170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعاً.
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