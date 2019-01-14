تبوك 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسقام مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي اليوم، بزيارة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، التقى خلالها بمدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري.وبحث اللقاء سبل التعاون بين مديرية السجون بتبوك وإدارة التعليم بالمنطقة، بما يخدم النزلاء والنزيلات والعاملين بقطاع السجون.وأبدى مدير التعليم استعداد الإدارة لتقديم جميع الخدمات والبرامج التعليمية بما يخدم الصالح العام.بدوره أعرب العميد العتيبي عن شكره للتعاون مع إدارة التعليم، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه البرامج التي يتم تنفيذها فيما يخدم النزلاء في سبيل عودتهم إلى المجتمع أفراداً صالحين فاعلين لديهم مؤهلات تعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة تعليم تبوك من خلال رعاية النزلاء الملتحقين بمدارس الفتح الليلية.// انتهى //12:03ت م0047