جدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسشرعت الإدارة العامة للطرق والمياه بأمانة محافظة جدة في أعمال توسعة شارع السنابل الرئيسي (الجهة الشمالية) بطول 4 كيلو مترات وعرض 30 متراً، بهدف تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاماً مرورياً وكثافة لحركة المركبات كونه مدخلا رئيساً لحي السنابل والأحياء المجاورة، ويأتي ذلك ضمن مشروع سفلته وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة الذي تنفذه الأمانة في عدد من المواقع جنوبي المحافظة.ويتضمن المشروع إنشاء توسعة للطريق (طريق رئيسي وخدمات) بعرض 30 متراً وأعمال أرصفة وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار وجزيرة طرفية بعرض مترين وبطول 4 كيلو مترات, إضافة لأعمال إنارة للطريق المنشأ، فيما تأتي التوسعة نظراً لأهمية طريق السنابل الحيوي كونه يخدم مستخدميه من سكان وزوار مدينة جدة ويخدم عدداً من الأحياء الجنوبية التي تشمل (السنابل , الأجاويد , الهدى , الأمير عبد المجيد , الأمير فواز)، ويتضمن الطريق القائم حالياً مسارين فقط ما استدعى أعمال التوسعة لتحرير الحركة المرورية ورفع مستوى الأمان والسلامة لسالكيه.يذكر أن أمانة محافظة جدة تواصل جهودها في توفير الخدمات وتمهيد الطرق وسفلتتها في أنحاء المحافظة عبر عدد من مشاريع الإنشاء والسفلتة والصيانة الجاري تنفيذها شملت سفلته وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب وشرق وشمال المحافظة ومشروع لسفلتة شوارع المناطق العشوائية بجانب مشاريع صيانة الشوارع والأرصفة التالفة وتأهيل وتطوير المحاور والطرق الرئيسية جنوب ووسط وشمال جدة.// انتهى //12:03ت م0048