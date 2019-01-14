مأرب 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسوصلت إلى مأرب اليوم 6 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخصصة للنازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، تحمل على متنها 1,800 سلة غذائية تزن 133 طنًا و 200 كيلو غرام.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي يقدمها المركز للشعب اليمني والتي بلغت 321 مشروعًا.// انتهى //12:03ت م0049