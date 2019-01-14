بريدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واستنظم جامعة القصيم ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية غداً، مؤتمراً علمياً دولياً حول مستقبل الدراسات الحديثية في السنة النبوية تحت عنوان "مستقبل الدراسات الحديثية.. رؤية استشرافية"، بمقر مسرح العيادات الجامعية في المليداء .وأوضح عميد كلية الشريعة, رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور خالد أبا الخيل أن المؤتمر يهدف إلى استشراف المجالات البحثية في السنة النبوية، وتطوير الدراسات العلمية والتعليمية والنقدية المتعلقة بالحديث النبوي، وتقديم تصورات حول أولويات البحث الحديثي المستقبلي، وابتكار أساليب وطرق لتعلم وتعليم ودراسة السنة النبوية، ومعالجة بعض الإشكالات العلمية، مبيناً أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت أكثر من 200 فكرة بحثية للمشاركة في المؤتمر، وتم فرزها حسب الأفكار والجودة، وشروط المشاركة، وأهمية تلك البحوث في تحقيق أهداف المؤتمر، حيث تمت الموافقة على ما يقرب 100 فكرةً بحثية بعد تقييم جميع الأفكار البحثية من قبل اللجان المختصة، ووصل عدد الأبحاث التي تمت الموافقة النهائية عليها بعد التحكيم والتقييم ما يقرب من 50 بحثاً علمياً .وأشار أبا الخيل إلى أن المؤتمر سيشهد عرضاً لمشاريع علمية وتقنية لخدمة الحديث النبوي ونشره، ومراجعة وتقييم جهود تطوير الدراسات العلمية في السنة النبوية، بالإضافة إلى تصويب مسار البحوث الحديثية المستقبلية، عبر معرفة مواطن الضعف في البحوث المعاصرة وتقديم رؤية استشرافية ، مبيناً بأن اللجنة العلمية للمؤتمر حددت موضوعات الأبحاث لعدة محاور منها: المصطلح، والنقد الحديثي، والتدريب والتعليم الحديثي، والنشر والبحث العلمي الذي تم تخصيصه للبحوث والدراسات المهتمة بمستقبل الدراسات الحديثية، بالإضافة إلى محور عن فقه النص الحديثي الذي يهتم بالبحوث المتخصصة في مستقبل دراسات متون السنة النبوية، وما يتطرق للمتن من ارتباط بالعلوم الأخرى .// انتهى //12:10ت م0053