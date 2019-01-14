الرياض 08 جمادي الأولى1440هـ الموافق 14يناير2019م واسيواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف زياراته التي بدأها الأسبوع الماضي لعدد من الوزراء في الرياض , لدفع مسيرة التنمية في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها, وخاصة المتعلقة بشكل مباشر بالمواطنين .والتقى سموه اليوم في الرياض, معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي , الذي رحب بسموه وقدم له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف.وفي بداية اللقاء نوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لجميع قطاعات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وبحث سموه مع الوزير القصبي عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشروعات وزارة التجارة بالمنطقة والمبادرات والخطط المستقبلية ضمن الخطة التنموية للمنطقة وما يتواكب مع برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030م، بالإضافة لبحث الأعمال التي يقدمها فرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي تبذلها الوزارة حول عدد من الموضوعات التي تهم المنطقة وتخدم المواطن .كما بحث سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز المشاريع البلدية في منطقة الجوف، ومنها مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول وبعض الاعتمادات, ومشروعات البلديات التابعة للمنطقة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع فئات البلديات وتحسين أدائها من السفلتة والإنارة والتوسع في افتتاح الطرق المحيطة بمدينة سكاكا والمحافظات لمواكبة التوسع العمراني .وأعرب معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال وزارة التجارة ووزارة البلديات في المنطقة .// انتهى //12:16ت م0055