بغداد 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم ،زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد رسمي رفيع .ويجرى العاهل الأردني خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح وعدد من المسؤولين العراقيين تتعلق بالعلاقات الثنائية لاسيما في مجالات التجارة والاقتصاد, فضلاً عن الأوضاع في المنطقة ومحاربة الإرهاب وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:22ت م0057