أبوظبي 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات ، وعدد من قادة وممثلي دول العالم انطلقت اليوم أعمال " أسبوع أبوظبي للاستدامة " الذي يقام هذا العام تحت عنوان "تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة".وسيتم خلال أعمال الأسبوع بحث قضايا وتحديات الاستدامة وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف وتضافر الجهود للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة بهدف الوصول إلى أفضل الطرق والحلول الناجعة، في توفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب في مختلف دول العالم.وقد كرم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين العشرة بدورة عام 2019 من " جائزة زايد للاستدامة "، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم على هامش افتتاح " أسبوع أبوظبي للاستدامة ".// انتهى //13:16ت م0080