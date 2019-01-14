جاكرتا 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأعلنت السلطات الإندونيسية اليوم أن الغطاسين عثروا على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت قبالة سواحل إندونيسيا في 29 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 .وأوضح مسؤول لجنة سلامة النقل هاريو ساتميكو في تصريح صحفي أنه تم العثور على صندوق التسجيل حوالى الساعة ( 02,00 بتوقيت جرينتش ) .وكانت طائرة "البوينغ 737 ماكس 8" متوجهة إلى بانغال بينانغ وتقل 189 شخصا بين مسافرين وأفراد الطاقم، لم ينج منهم أحد.وقد عثر على الصندوق الأول الذي يتضمن تسجيلات المعطيات التقنية للرحلة، بعيد تحطم الطائرة. وقد كشف عن وجود مشاكل مرتبطة بالسرعة.// انتهى //13:21ت م0081