جيزان 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام إدارة الدفاع المدني بجازان العميد علي بن محمد وهاس، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء .وتمنى سمو نائب أمير جازان للواء وهاس، المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن .من جانبه أعرب مدير عام الدفاع المدني بمنطقة جازان عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، معرباً عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على تقليده رتبته الجديدة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره .// انتهى //13:24ت م0082