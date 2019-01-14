بيروت 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسدعت الهيئة الفلسطينية للدفاع عن حقوق اللاجئين إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في مساعداتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.وطالبت الهيئة الحقوقية التي تتخذ من بيروت مقرا لها في بيان لها اليوم ، رؤساء الدول ومؤسسات المجتمع الدولي إلى توفير المزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي لوكالة الأونروا والتأكيد على وجودها في مناطق عملياتها الخمسة كحاجة إنسانية ضرورية لما يزيد عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وعنصر أمان واستقرار في المنطقة‪.‬وأكدت الهيئة على ضرورة أن تتمسك الدول العربية المشاركة باستراتيجية الاستمرار في تقديم الوكالة لخدماتها إلى حين تطبيق كل من القرار 194 للعام 1948م الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادت الممتلكات، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لسنة 1967م الذي أكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من بيوتهم إبان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة .// انتهى //13:26ت م0083