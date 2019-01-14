الكويت 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 9 ر 5 نقاط ليبلغ مستوى 5ر5227 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5 ر 168 مليون سهم تمت من خلال 5683 صفقة نقدية بقيمة 27 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 ر 12 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4783 نقطة وبنسبة انخفاض 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر114 مليون سهم تمت عبر 3397 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 2 ر 2 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5471 نقطة وبنسبة انخفاض 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4 ر 54 مليون سهم تمت عبر 2286 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار .// انتهى //13:29ت م0084