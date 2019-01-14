تبوك 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساستقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبة بالمحافظة اليوم، أعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة.ورحب محافظ تيماء في بداية اللقاء بأعضاء اللجنة، مشيداً بالعمل الجليل الذي تؤديه اللجنة في السعي للإصلاح والعفو، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة في خدمة أهدافها السامية والتعامل مع القضايا بالرفق واللين.من جانبه أعرب منسق لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة خالد المطلق، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على ما تحظى به اللجنة من دعم لأعمالها ومبادرتها من سموه، مثمناً جهود محافظ تيماء وحرصه على متابعة لأعمال اللجنة وتيسير أداء مهامها، داعياً الله أن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم.// انتهى //13:31ت م0086