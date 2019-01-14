عام / مؤسسة الموانئ الكويتية : توقف الملاحة البحرية مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
الكويت 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فقد أوضحت المؤسسة في بيان لها أن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلومترا) في الساعة وارتفاع الأمواج.
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13:31ت م
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