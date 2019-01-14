الكويت 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فقد أوضحت المؤسسة في بيان لها أن عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت اليوم عند الساعة الثامنة صباحا وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلومترا) في الساعة وارتفاع الأمواج.// انتهى //13:31ت م0087