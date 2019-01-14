بريدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، جائزة التفوق الدراسي لأبناء الأسر المستفيدة بالزاد الخيري ببريدة.وأشاد سمو أمير القصيم عقب التدشين، بالجائزة وأهدافها التي تسعى لتحقيق التفوق والتميز في التحصيل الدراسي ونشر روح التنافس بين الأبناء الطلبة، مؤكداً أن مثل هذه الجوائز تعتبر وسيلة لإيجاد مناخ ثقافي علمي تنافسي ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم ومخرجاته في ظل الدعم والرعاية الكريمة لمسيرة التعليم من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مثمناً سموه مبادرة الزاد الخيري ودوره الريادي تجاه مستفيديه وأبنائهم.من جانبه ثمن المشرف العام على الزاد الخيري لسمو أمير القصيم تدشينه الجائزة ودعمه الدائم واهتمامه المستمر بالعمل الخيري، وعلى ما يوليه من الاهتمام بأبناء وبنات المنطقة، ومساهمته الفعالة التي أسهمت في تطور عمل الزاد الخيري وتحقيقه الريادة.حضر التدشين رئيس المحكمة العامة ببريدة المشرف العام على الزاد الخيري إبراهيم الحسني، ومدير عام التعليم عبدالله الركيان، ومدير عام جمعية البر الخيرية ببريدة محمد الثويني، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للزاد الخيري فهد القرعاوي.// انتهى //13:37ت م0088