الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسنجح المدير الفني للفريق الأول بنادي الشباب الروماني سوموديكا حصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محققاً الجائزة للمرة الأولى خلال منافسات الدوري، بعد أن حقق جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر الماضي.جاء ذلك بعد أن حقق مع فريقه ثلاثة نقاط من فوزه على الفيحاء ضمن منافسات الجولة الماضية.في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 16 للاعب الأهلي ديجانيني تفاريس ليحقق الجائزة للمرة الثالثة له هذا الموسم، بعد أن حققها في مرتين سابقتين في الجولتين السابعة والثامنة، كأكثر لاعبي الدوري تحقيقا للجائزة حتى الان، حيث استطاع ديجانيني تسجيل خمسة أهداف في لقاء فريقه في الجولة الماضية مع فريق أحد، وبذلك أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين تسجيلاً لهذا الرقم من الأهداف في مباراة واحدة.في حين ذهبت جائزة الجمهور المثالي لجماهير نادي الاتحاد محققة الجائزة للمرة الخامسة خلال منافسات هذا الموسم بعد أن حققتها في الجولات الخامسة والسابعة والحادية عشر والرابعة عشر.ويُمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي، مقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.// انتهى //13:40ت م0089