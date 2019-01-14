جدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسبلغ عدد الرحلات التي يسيرها "طيران أديل"، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، بين كل من الرياض وجدة 26 رحلة يومياً في الاتجاهين، حيث يعكس هذا التشغيل الكبير لحجم للرحلات التزام الشركة تجاه خدمة القطاع الداخلي بشكل عام، إضافة إلى توفير السعة المقعدية بين أكبر مدينتين في المملكة، وتقديم المزيد من خيارات ومواعيد السفر الملائمة لعملائها، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية على مدار العام وخصوصاً في مواسم الإجازات.ويتضمن جدول "طيران أديل" الحالي بين كل من الرياض وجدة 13 رحلة يومية في الاتجاه الواحد وهي موزعة على فترات اليوم وبأسعار تبدأ من 128 ريالاً، كما يأتي إعلان الشركة عن ضخ المزيد من السعة المقعدية تماشياً مع خطتها لتوسعة الخدمات وتوفير المزيد من الرحلات المناسبة للمسافرين كلما سمحت ظروف التشغيل، وذلك خدمةً للمواطنين والمقيمين الراغبين في السفر بهدف قضاء الإجازات وزيارة الأهل والأصدقاء داخل المملكة من خلال شبكة رحلات مريحة تضم 8 وجهات محلية رئيسية هي الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، تبوك والمدينة المنورة.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديل للطيران كون كورفاتيس، أن طيران أديل يسابق الزمن منذ انطلاقته الأولى برحلة واحدة بين جدة والرياض، وخلال عام واحد من تلك الانطلاقة أصبحنا نسير اليوم 26 رحلة يومياً ما بين الرياض وجدة وبإجمالي 70 رحلة يومياً بين كافة محطاتنا الثمانية داخل المملكة، مبيناً أن هذا مؤشر قوي على الطلب المتزايد للسفر الداخلي، كما يأتي وفاءً من الشركة بوعدها لتوفير المزيد من الرحلات الإضافية الأكثر ملاءمة ومرونة وبأسعار معقولة بين كافة مدن المملكة الرئيسية.وأكد أن الشركة تقدم خدمتها لجميع أفراد المجتمع، معبراً عن اعتزازه بمستوى الثقة التي نالتها الشركة والذي يعكسه الاقبال المتنامي من العملاء، مشيراً إلى أن الشركة توجت مؤخراً بحصولها على جائزة أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018م، كما احتفلت بنقل 2 مليون مسافر منحوا الشركة فرصة خدمتهم وتقديم نموذج خدمة جوية متميّز وتوفير تجربة سفر بطريقة حديثة ومبتكرة.ولفت إلى أنه في إطار التوسع والنمو الذي تشهده الشركة فقد أُعلن مؤخراً عن التوصل لاتفاقية تستحوذ الشركة بموجبها على 30 طائرة من طراز 737 ماكس من شركة بوينج، مع أحقية طلب 20 طائرة إضافية، التي تمثل خطوة مهمة لدعم أسطول الشركة، موضحاً أن الشركة استلمت مؤخراً الطائرة الحادية عشر والأخيرة والتي اطلق عليها اسم "الذيب" وستساهم في توسع العمليات التشغيلية من خلال فتح عدد من الوجهات وإضافة المزيد من الرحلات اليومية لشبكة الرحلات الداخلية ومستقبلاً الدولية.ونوه الرئيس التنفيذي لـ"طيران اديل" بجهود جميع العاملين بالشركة وتميزهم، مؤكداً أن زيادة العمليات التشغيلية مهم لنمو الشركة وزيادة حصتها التسويقية ولكن الأهم هو تكثيف الجهود والعمل الميداني والمتابعة الدائمة للارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للعملاء في جميع مواقع الخدمة بالمطارات، وبما يضمن التطبيق الفعلي لخطة الشركة الموضوعة مسبقاً، مشيداً في نفس الوقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وكافة الجهات الحكومية والأهلية والتي تقدم الدعم والمساندة المشكورة وهو ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة وتطور صناعة النقل الجوي بالمملكة.// انتهى //13:42ت م0090