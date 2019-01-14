بريدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ماجد بن غازي الحميداني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى عميد.وهنأ سموّه, العميد الحميداني على الترقية, متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة دينة ومليكه ووطنه، مثمناً الجهود التي تبذلها جميع القطاعات الأمنية بالمنطقة.من جانبه رفع العميد الحميداني, شكره للقيادة الحكيمة على هذه الثقة الغالية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة، مؤكداً حرصه على بذل كل ما في وسعه لخدمة الدين ثم الملك والوطن .// انتهى //13:43ت م0091