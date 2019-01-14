الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.وقدم سمو الشيخ شخبوط خلال اللقاء التهنئة لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والتراث.// انتهى //13:47ت م0092