الدمام 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسزرعت بلدية محافظة الخبر، أكثر من 3528 شتلة في مختلف أحياء وطرق المحافظة، تنوعت بين أشجار النيم، والبونسيانا، والأكاسيا، والياسمين الهندي، وذلك ضمن خطة البلدية لزيادة رقعة المسطحات الخضراء.وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، حرص البلدية على تكثيف أعمال التشجير والزراعة وزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدينة، تماشياً مع الزيادة الكبيرة لعدد السكان والتقدم العمراني بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي زراعة العديد من الأشجار في مختلف الطرق والأحياء.// انتهى //13:52ت م0093