بيروت 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسإلتقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جبران باسيل اليوم في بيروت وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية دايفيد هايل، ترافقه السفيرة الاميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحة المحلية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.وأبلغ الجانب اللبناني الجانب الامريكي أن لبنان مهتم بالانخراط في اعادة اعمار سوريا وهو متسمك بحدوده على خلفية ما يحصل من التطورات على الحدود مع اسرائيل .// انتهى //15:04ت م0132