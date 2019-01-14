الدمام 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، بمكتب سموه بديوان المحافظة، اليوم، محمد بن عبدالرحمن الحربي، بمناسبة تعيينه مديرا للخطوط السعودية بالمحافظة.ونوه الحربي بتوجيهات محافظ الأحساء للعمل على دراسة واحتياجات المحافظة وإعداد دراسة لرحلات الخطوط السعودية من الأحساء إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة، مشيدا بدعم سموه للخطوط السعودية الناقل الوطني لإيجاد وتوفير رحلات لكافة أهالي المحافظة والمقيمين لما تحظى به المحافظة من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة.// انتهى //15:17ت م0139