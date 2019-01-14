الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، العدد الثالث من دوريته "مُكاشفات"، التي يقدم من خلالها دراسات وتقارير وتحليلات وترجمات تُعنى بشؤون المملكة العربية السعودية والعلاقات الدولية.وتناول العدد سوق التأمين السعودية بين أسواق العالم, دعامات تنميتها وازدهارها، والتعاون الاقتصادي السعودي الصيني وفق مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى التواصل الثقافي بين المملكة واليابان, إثراء حركة الترجمة.كما ورد ضمن الدراسات المشاركة "الاقتصاد الإبداعي, سمة رئيسة في رؤية المملكة 2030"، و"المزايا التنافسية لمنطقة الرياض"، و"التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الإفريقية"، و"جهود المملكة العربية السعودية في دعم اللاجئين والمهجّرين".وجاءت تحليلات العدد في موضوعات: "العلاقة بين روسيا وأوروبا"، و"الثقافة الاستراتيجية الصينية"، و"الروابط التاريخية بين المملكة العربية السعودية وباكستان".ورحّب مركز البحوث والتواصل المعرفي بالباحثين والكتّاب من داخل المملكة وخارجها، في المشاركة بالمجلة، وإرسال أعمالهم وسيرهم على بريد المجلة: Mokashafat@crik.sa , مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين تصفح أعداد المجلة كاملة على موقع المركز في الشبكة: www.crik.sa .مما يذكر أن المركز يُصدر مع هذه الدورية، مجلة الاستعراب الآسيوي، ومجلة Arabia Deseta ، وترجمة ملخصات أبحاث مجلة يونفرس “Univers” التي يصدرها بالتعاون مع المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية.// انتهى //15:26ت م0141