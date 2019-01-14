المنامة 8 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,343.79 نقطة على انخفاض وقدره 0.66 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 808.33 نقطة على انخفاض وقدره 6.66 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ، 10 ملايين و 431 ألفًا و 888 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 328 ألفًا و 85 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 133 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 90.15 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:26ت م0142