ملبورن 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسخرج البريطاني أندي موراي من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بخسارته أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بنتيجة 4-6 و4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4) و2-6 اليوم في ملبورن، في آخر مشاركة له على ملاعب ملبورن.وكان موراي فاجأ الجميع يوم الجمعة الماضي بإعلانه أنه سيعتزل هذا العام بسبب آلام الإصابة والعملية الجراحية الذي خضع لها مطلع العام الماضي .// انتهى //15:34ت م0144