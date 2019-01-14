الجزائر 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسسلم عنصران إرهابيان نفسيهما الى السُلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر، وكان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها ببرج باجي مختار أوقفت 18 مهربًا وحجزت شاحنتين محملتين بكميات من المواد الغذائية ومعدات وأغراض أخرى.وأضاف، أن حرس الحدود بكل من بسكرة وتلمسان أوقف سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.// انتهى //15:34ت م0145