أبهـا 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسنقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، إلى أسرة شهيد الواجب العريف محمد بن مسفر الشهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء أدائه مهام عمله بمنطقة نجران, سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر، على تعازيهم ومواساتهم لهم، مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.// انتهى //15:34ت م0146