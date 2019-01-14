بغداد 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم وزير الخارجية الفرنسي" جان ايف لودريان" الذي يزور العراق حالياً.ونقل بيان صحفي رئاسي عراقي عن رئيس الجمهورية تاكيده ضرورة تطوير العلاقات بين العراق وفرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ، مبدياً تطلع بلاده الى مزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.من جانبه، جدد وزير الخارجية الفرنسي حرص بلاده على استمرار دعم العراق في المجالات كافة، ونقل الى الرئيس العراقي دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا.// انتهى //16:28ت م0175