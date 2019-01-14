عمّان 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأعلنت دائرة الاحصاءات الأردنية اليوم، ارتفاع معدلات التصخم إلى 4.5 % للعام الماضي، مقارنة مع العام 2017 م.وقال تقرير صادر عن الدائرة، إن مجموعة النقل والحبوب ومنتجاتها والايجارات والوقود والتبغ هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم.وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 125.3 ، مقابل 120.8 لنفس الشهر من العام 2017 م، مسجلاً ارتفاعًا مقداره 3.7 %.// انتهى //16:28ت م0177