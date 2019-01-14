رام الله 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأكدت الحكومة الفلسطينية ، إن الاعتداء الوحشي على إمام المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني ومحاصرة قوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة المشرفة، يقع في دائرة جرائم حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق القدس والمقدسات.وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، الحكومات العربية والإسلامية والعالم بالانتصار لفلسطين وعاصمتها القدس العربية المحتلة، عبر التحرك الجدي لدى المحافل الدولية كافة، والعمل على وقف الاعتداءات الاحتلالية على المقدسات الاسلامية والمسيحية وعاصمة الدولة الفلسطينية مدينة القدس ومحاسبة المعتدين.// انتهى //16:28ت م0178