الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسعقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه العاشر مؤخرا ، برئاسة رئيس المجلس خالد المالك.وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث وافق على تشكيل لجنة قانونية في الهيئة تضم عددا من المستشارين القانونيين لاستقطاب قانونيين متطوعين في اللجنة من داخل الهيئة وخارجها، لتقديم الاستشارات القانونية للهيئة واعضائها، وتنظيم ندوات وحلقات نقاش حول الإطار القانوني للنشر الصحفي، وغيرها من الأعمال المرتبطة بالمجال القانوني والتنظيمي للصحافة والصحفيين، وقد أجل المجلس النظر في عدد من الموضوعات للجلسة القادمة لاستكمال بعض المعلومات المرتبطة بها، ليكون قرار المجلس متسقاً مع هذه المعلومات.ووافق المجلس على الطلب الذي تقدم به ملتقى الإعلام والاتصال بالإحساء ليكون عمله تحت مظلة الهيئة، وفوض المجلس رئيسه، وعضو المجلس عبدالوهاب الفايز مع الأمين العام بالتباحث مع ممثلين للملتقى وفق الضوابط التي أقرها المجلس في جلسته الخامسة، المتعلقة بافتتاح فروع للهيئة في مدن المملكة.// انتهى //16:44ت م0180