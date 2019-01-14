بريدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ، الأربعاء المقبل ، المؤتمر العلمي الأول لأصدقاء بنوك الدم الخيرية ، بعنوان " إدارة أفضل للتبرع بالدم بمشاركة نخبة من المختصين الدوليين والمحليين لنقل خبرات الدول الأخرى في إدارة المتبرعين بالدم ، والذي يمتد لمدة يومين بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة .حيث سيتناول المؤتمر عدة محاور كالاحتراف في إدارة التبرع بالدم وفنون رعاية المتبرعين بالدم ، وأهمية أختيار المتبرع بالدم المناسب وفي الوقت المناسب ، ومناقشة الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للتبرع بالدم الطوعي ، وأثار السكان المحيطة على التبرع بالدم والايثار به ، بالاضافه إلى تحديات الأمراض الوبائية في التبرع بالدم ، وتحسين إنتاجية بنك الدم والكفاءة والسلامة والتحديات الحالية في إدارة بنك الدم .من جانبه أشاد المدير التنفيذي للجمعية حمود بن عبدالله البطي برعاية صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ، ودعمه اللامحدود للجمعية على كافة الأصعده ، مبيناً أن الهدف من إقامة المؤتمر السعي الى تحفيز ورفع وعي المجتمع للتبرع بالدم وإقامة ودعم البرامج والفعاليات التوعويه والتثقيفية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، مشيراً أن رسالة الجمعية لسد الأحتياج من الدم المتبرع طوعياً ، لافتاً أن للجمعية دور بارز في رفع نسبة التبرع بالدم الطوعي بين أفراد المجتمع بنسبة 70 بالمائة وتعزيز أقسام بنوك الدم بالمستشفيات بكميات وافرة بالدم بالتعاون مع الشئون الصحية بالمنطقة .ولفت البطي أن المؤتمر سيشارك فيه نخبة من الاطباء المختصين الدوليين والمحليين لنقل خبراتهم المتنوعة ، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات وكما يأمله الجميع .// انتهى //16:59ت م0182