الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسوقّعت كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" اليوم , اتفاقية تعاون بهدف ربط الهيئة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومي “مراسلات"، وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض، بحضور كل من معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والمهندس علي بن ناصر العسيري المدير العام لبرنامج "يسّر"، وعدد من منسوبي الهيئة والبرنامج.ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة المهندس محمد الهديان مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالهيئة ، ومن جانب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مدير عام البرنامج المهندس علي العسيري.وأوضح الهديان أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة المملكة لأتمتة الإجراءات الحكومية، وأن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل الجهود التي تقوم بها بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متميزة تلبي احتياجات المكلفين، من خلال توفير خدمات عالية الجودة.من جانبه ثمّن العسيري جهود الهيئة وارتباطها بنظام "مراسلات"، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى إلى التعاون مع الجهات الحكومية سعياً لتحقيق أهدافها، وتمكينها من خدمة المستفيدين في المملكة، مبيناً أن برنامج "يسّر" يهدف إلى تأسيس وإنشاء نظام وسيط وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية لتبادل المراسلات بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على السرية والموثوقية العالية، ومن هنا تم إنشاء نظام "مراسلات" الذي يسهم في توفير الوقت والجهد للعاملين بالجهات الحكومية، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أماناً.وعلى هامش حفل التوقيع، دشنت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدماتها الجديدة المقدمة للجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية GSB، كأحد مشاريع البنية التحتية الوطنية التي أسسها ويشرف عليها برنامج "يسّر"، حيث أطلقت الهيئة خدمة "التحقق من الشهادة الضريبية" والتي تتيح للجهات الحكومية المرتبطة بالقناة التأكد من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة، وخدمة "الالتزام الضريبي" التي تتيح للجهات الحكومية الاستفسار عن مكلفي ضريبة القيمة المضافة المسجلين لدى هيئة الزكاة والدخل.وتعد قناة التكامل الحكومية نظامًا تكامليًّا وسيطاً تتوفر من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية، إذ تساعد الجهات الحكومية على بناء خدمات إلكترونية متكاملة، تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية، كما توفر القناة بيانات محدثة باستمرار، إلى جانب التقليل من الوقت والتكلفة المطلوبة للتكامل والترابط بينها مع توفير إمكانية انفتاح الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية إلى جميع القطاعات الحكومية.وفي نهاية الحفل، كرّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل فريق العمل الذي ساهم في إتاحة الخدمات الجديدة، حيث سلم المحافظ المهندس سهيل أبانمي شهادات الشكر لأعضاء الفريق، منوهاً بأهمية الدور الذي قام به الفريق من خلال دعم أهداف الهيئة.// انتهى //17:01ت م0184