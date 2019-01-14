أبها 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسنظم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها ممثلا في مجموعة "حرف" القرائية التابعة للجمعية، أمس قراءة تحليلية لكتاب" تاريخ قصير للبشر" لمؤلفه هانز هيرمان هوبه .وبدأت الفعالية التي أدارها الأديب والإعلامي علي فايع الألمعي بورقة للباحث علي قبطي عن مضامين الكتاب تضمنت عدة تساؤلات.. حول ماهية الحضارة البشرية وكيف تكونت المجتمعات، ولماذا تحول الإنسان إلى الاستقرار والإنتاج ؟.ثم سرد بعض أسباب الهجرات البشرية بين القارات مثل الكوارث والتحولات الطبيعية والحروب على مصادر الغذاء، مشيراً إلى أن ظهور لغة التواصل بين البشر الصوتية والحركية كانت أهم نقلة شهدتها الحضارة الإنسانية .ثم تحدث المحاضر بالتفصيل عن النظريات السياسية التي تطرق لها الكتاب ورؤية المؤلف حولها وخصوصا مفاهيم الديمقراطية والملكية والاشتراكية .بعد ذلك فتح مدير الحوار باب المداخلات للحضور .// انتهى //17:01ت م0185