نجران 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسدشنت جامعة نجران ممثلة بوحدة التوعية الفكرية اليوم، أولى إصدارتها بعنوان "دروس مختارة في التوعية الفكرية", بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ فلاح السبيعي, ووكلاء الجامعة, وعدد من عمداء الكليات, وذلك بمقر الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور محمد سلطان, أن الكتاب يتناول مفهوم الأمن الفكري وأهميته للمجتمع والفرد, والتطرّف الفكري وتأثيراته ونتائجه.وأشار إلى أن المبادرة تُعد باكورة منتجات الوحدة في النشر العلمي وتُعد من العمل الاستراتيجي الذي تسعى إليه وحدة التوعية الفكرية ومن الواجبات التي تقع عليها في تفعيل دورها التوعوي والمعرفي تجاه المجتمع, ترسيخًا لتطبيق الممارسات العملية والعلمية في مجال الأمن الفكري الذي يحقق الاستقرار ويعزز الأمن في المجتمع.// انتهى //17:01ت م0187