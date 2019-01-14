بريدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واستشارك اللجنة النسائية التنموية بالقصيم ، في الفعاليات المصاحبة لمعرض القصيم الثاني للكتاب الذي يقام حالياً في مقر صالة المعارض الدولية بمدينة بريدة.وتهدف اللجنة من تمكين المرأة العاملة في النشاطات النسائية لتكون شريكاً فاعلاً في رؤية المملكة 2030 ، والتنسيق بين النشاطات النسائية في المنطقة وربطها ببعض وتمكينها بالتدريب والتأهيل ومتابعتها وتقييمها وقياس أثرها على المجتمع وتطويرها وتقديمها لتكون نموذجاً يحتذى به ، حيث تضم اللجنة عدداً من الأقسام ، العلاقات العامة والإعلام والتوثيق وتسهيل وقياس الأثر والتنسيق والمتابعة بالإضافة إلى التدريب.// انتهى //17:05ت م0189