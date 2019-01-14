القاهرة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية لمصر.صرح بذلك المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.مما يذكر أن مصر تستضيف أكثر من 242 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل لدى المفوضية من 58 جنسية مختلفة.// انتهى //17:17ت م0193