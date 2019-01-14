الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسنظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، اللقاء الثاني مع عمداء كليات الزراعة والبحث العلمي في عدد من الجامعات السعودية، ضمن استراتيجية التوأمة العلمية بين الوزارة والجامعات السعودية في مجال الأبحاث الزراعية.وأوضح المدير العام للإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان أن الهدف من هذه التوأمة تحسين جودة البرامج البحثية العلمية المشتركة في جميع مجالات الزراعة وأنشطتها، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية العلمية، إضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لزيادة الفاعلية والكفاءة في حل المشكلات والتحديات المشتركة، ورفع كفاءة البرامج التدريبية المشتركة.وأضاف أن التوأمة تهدف إلى الاستفادة من أساتذة الجامعات في بناء قدرات زملائهم من الباحثين والعاملين في مراكز الأبحاث، وكذلك فتح قنوات اتصال دائمة بين الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الاستفادة من الباحثين في نقل خبراتهم البحثية والعلمية إلى طلاب الجامعات من خلال التدريب العلمي لهم بمراكز الأبحاث.وفيما يتعلق بمحاور اللقاء, أفاد الدكتور الصقهان أن اللقاء تناول المستجدات المتعلقة باستراتيجية التوأمة وآليات تنفيذها، إضافة إلى عرض أهم مستهدفات الوزارة وأولوياتها من الأبحاث العلمية التي تتمثل في مجالات محاصيل البن, والفواكه, والخضار, والورقيات، والنباتات الطبية والعطرية والرعوية، والتقنيات المرشدة لاستخدام المياه في الزراعة، إضافة إلى الزراعات المائية والملحية، والترب الزراعية وقياس مستويات الإشعاع في التربة والمياه.وأشار إلى المجالات البحثية التي تهتم بها الوزارة، حيث تهدف إلى تطوير الصناعات الغذائية للمنتجات الزراعية المحلية، والجينات النباتية وزراعة الأنسجة والتقنية الحيوية، إضافة إلى متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية ومياه الري، واستخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الاستخدامات الزراعية المتعددة، والاقتصاد الزراعي، وأخيراً مستقبل الزراعة السعودية في ضوء التغيرات المناخية.ولفت الانتباه إلى أن الجامعات السعودية استعرضت الإمكانيات البحثية البشرية واللوجستية المتوفرة لديها التي تخدم الوزارة وأبحاثها المستهدفة، ومن أهمها المعامل البحثية، وكراسي الأبحاث، والمنشورات العلمية، والبرامج البحثية، إضافة إلى الشراكات مع الجامعات العلمية، والاعتمادات الأكاديمية، والجوائز المحلية والدولية.وأكد أن الوزارة ستواصل عقد ورش عمل منتظمة بينها والجامعات لمتابعة تنفيذ استراتيجية التوأمة، كما سيتم عقد لقاء بحثي سنوي كبير يضم جميع الجامعات وجهات الوزارة المختلفة والهيئات والمنظمات داخل المملكة وخارجها لعرض أهم الأبحاث والتوصيات في مجال الزراعة, مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للباحثين والدراسات والبحوث والتقارير المنفذة خلال السنوات الماضية حتى الآن.// انتهى //17:38ت م0197