طرابلس 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسكشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عن إن بعض أعضاء المجلس يسعون لنقل الصراعات إلى داخل المجلس بدلاً من تفكيكها.وأكد في تصريحات متلفزه ، انه يجب على أعضاء المجلس الرئاسي التحلي بالحكمة والعقلانية في تقييم المرحلة السياسية الراهنة، مطالباً بضرورة إيجاد إطار دستوري للانتخابات قبل الحديث عن مواعيدها وظروفها.وأضاف السراج ، هدفنا هو جمع الليبيين على مشروع وطني واحد، ومنع التدخلات السلبية الخارجية وتوحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية.// انتهى //18:01ت م0198