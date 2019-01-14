سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو اعضاء المجلس الى التحلي بالحكمة والعقلانية في هذه المرحلة
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
طرابلس 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس
كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عن إن بعض أعضاء المجلس يسعون لنقل الصراعات إلى داخل المجلس بدلاً من تفكيكها.
وأكد في تصريحات متلفزه ، انه يجب على أعضاء المجلس الرئاسي التحلي بالحكمة والعقلانية في تقييم المرحلة السياسية الراهنة، مطالباً بضرورة إيجاد إطار دستوري للانتخابات قبل الحديث عن مواعيدها وظروفها.
وأضاف السراج ، هدفنا هو جمع الليبيين على مشروع وطني واحد، ومنع التدخلات السلبية الخارجية وتوحيد المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية.
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